17 мая 2024, 20:23

Богоборческие деяния не забудут. В РПЦ высказались о сносе Десятинного монастыря в Киеве

РИА «Новости»
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Снос Десятинного монастыря в Киеве является преступлением наследников богоборцев. Такое заявление сделали в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Десятинный монастырь возвели на месте первой каменной церкви Древней Руси, построенной в X веке. Это место пользовалось особым почитанием среди киевлян и православных верующих по всему миру. Но это не остановило местные власти, которые с помощью тяжелой техники и вооруженных людей уничтожили церковное здание.

Жители украинской столицы приходят молиться на место, где стоял храм.

«Верующие Русской церкви, как и многих других поместных церквей, испытывают боль от очередного преступления, совершенного наследниками богоборцев», - отметили в РПЦ.

Там подчеркнули, что богоборческие деяния украинской власти не забудут. Все причастные ответят перед судом истории.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ снесли ночью 17 мая.

РПЦ Преступления Киев УПЦ
17 мая 2024, 21:01
Тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС обнаружили в секторе Газа
Unsplash
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Израильская армия обнаружила в секторе Газа тела троих заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября», - отметили представители армии Израиля.

Тела нашли с помощью данных, полученных в результате допросов пойманных в Газе радикалов. После опознания останков в израильском национальном институте судмедэкспертизы местные власти направили уведомления семьям убитых.

В октябре 2023 года президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель студентки Шани Лук. Глава государства сообщил, что девушку обезглавили.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 мая 2024, 19:42
Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
Pxhere
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц. Информация об этом указана в арбитражной картотеке.

Под арест попали активы на 462,6 миллиона евро: ценные бумаги, недвижимость, деньги на счетах. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

Два года назад Европейский центральный банк оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. При этом акции банка не собирались продавать российским бизнесменам, покупателей искали в Китае, Индии и Турции.

Ранее в России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Суд заморозил счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.

Евро Банки Суд Россия Недвижимость Аресты
17 мая 2024, 19:36
Великобритания включила в санкционный список «Восточную стивидорную компанию»
Unsplash
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Великобритания внесла в санкционный список «Восточную стивидорную компанию» и АО «Топливно-бункерная компания». Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Экономические ограничения страна ввела якобы из-за сотрудничества этих фирм с Северной Кореей и получения выгоды от деятельности в российском транспортном секторе.

«Следующее наименование было добавлено в единый список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью „Восточная стивидорная компания“», - указали в пресс-службе.

Ранее американский Минфин добавил в санкционный перечень имена двух граждан России и три компании. В ведомстве подчеркнули, что попавшие в список россияне и фирмы якобы участвовали в военно-техническом сотрудничестве с КНДР.

Великобритания Северная Корея Санкции Россия
17 мая 2024, 19:32
Стала известна дата первого слушания по делу о нападении на Фицо
РИА «Новости»
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Первое слушание по делу подозреваемого в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы назначили на 18 мая. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Специализированного уголовного суда страны (СУС).

СУС на своем заседании в субботу в городе Пезиноке должен будет принять решение о мере пресечения подозреваемому в преступлении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес как минимум две операции после того, как его доставили в медицинский центр с внутренним кровотечением после покушения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. После заседания правительства в политика произвел несколько выстрелов 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах.

Уголовное дело Убийства Суд Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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