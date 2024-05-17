Богоборческие деяния не забудут. В РПЦ высказались о сносе Десятинного монастыря в Киеве

Десятинный монастырь возвели на месте первой каменной церкви Древней Руси, построенной в X веке. Это место пользовалось особым почитанием среди киевлян и православных верующих по всему миру. Но это не остановило местные власти, которые с помощью тяжелой техники и вооруженных людей уничтожили церковное здание.

Жители украинской столицы приходят молиться на место, где стоял храм.

«Верующие Русской церкви, как и многих других поместных церквей, испытывают боль от очередного преступления, совершенного наследниками богоборцев», - отметили в РПЦ.

Там подчеркнули, что богоборческие деяния украинской власти не забудут. Все причастные ответят перед судом истории.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ снесли ночью 17 мая.