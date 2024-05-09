Богатые россияне вернули активы из-за рубежа на родину

«Во многом на это повлияло то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями значатся граждане России», - указали в материале.

Собеседники агентства рассказали, что им пришлось переводить бизнес в Россию, стараясь не думать о его возможной национализации. Также россияне выстраивают свою жизнь на родине без работы за рубежом.

По данным агентства, большинство попавших под ограничения российских миллиардеров обналичили деньги.

В первом квартале 2024 года заблокированные в депозитарии Euroclear российские активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов процентами. По словам нового гендиректора хранилища Валери Урбен, в европейском депозитарии остались более 200 миллиардов евро, принадлежавших России.