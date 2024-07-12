12 июля 2024, 13:02

Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского паспорта

РИА «Новости»
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Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz.

«Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта России», - передал корреспондент.

Сулейменова - дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга бизнесмена Данияра Абулгазина.

Женщина занимает восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 миллиарда тенге - примерно 790,7 миллиона рублей. Сулейменова владеет ТОО ADD Invest Properties. Также ей принадлежат доли в Viled Group, Viled International, Viled Fashion, Group Lux, Premium Beauty, сообщил Forbes.kz.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому российское гражданство получили 22 человека. По этому же документу он лишил паспорта РФ четверых людей.

Казахстан Паспорта
12 июля 2024, 12:43
«Критические ошибки». В США испугались последствий оговорок Байдена
Global Look Press
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Оговорки американского лидера Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей», - заявили авторы материала.

Ряд конгрессменов призывал Байдена отказаться от участия в выборах. После провальной пресс-конференции к ним присоединились как минимум три демократа из палаты представителей.

На саммите НАТО Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Говоря об Украине, глава США заявил, что Россия планирует уничтожить «культуру Урана». На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он снова оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

США Джо Байден Выборы
12 июля 2024, 11:42
Поезд из Парижа остановили из-за вонючих туалетов
Unsplash
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Поезд, следующий по маршруту Париж — Нант остановили из-за жалоб десяти пассажиров на плохое самочувствие. Из экспресса эвакуировали 1200 человек, сообщила газета Le Parisien.

Поезд, следующий по маршруту Париж - Нант остановили из-за жалоб десяти пассажиров на плохое самочувствие. Из экспресса эвакуировали 1200 человек, сообщила газета Le Parisien.

Состав остановили в коммуне Сабле после заявлений о сильном и неприятном запахе в туалетах одного из вагонов. На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия.

Специалисты провели анализы и не обнаружили в поезде каких-либо вредных веществ, которые могли бы вызвать отравление.

«После проверок пассажиры могут вернуться в поезд, чтобы продолжить свое путешествие», - подчеркнули в издании.

Один из очевидцев сообщил журналистам, что некоторые люди говорили о «газе в туалете». Пассажиров на время селили в муниципальном здании в Сабле и запрещали из него выходить «Нам запрещено выезжать: опасаются отсроченного отравления, если газ выйдет через форточки поезда», - отметил мужчина.

Ранее поезда останавливались на Павелецком направлении на Московской железной дороге. Движение составов временно прекратилось из-за рухнувших деревьев. Очевидцы рассказали, что пассажирам в электричках пришлось ждать больше часа.

Поезда Франция
12 июля 2024, 11:06
Россия не будет укреплять абхазскую границу после стрельбы на КПП
РИА «Новости»
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В укреплении границы с Абхазией нет необходимости, несмотря на недавнюю перестрелку на КПП «Псоу». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он напомнил, что стрельба произошла на погранпосту в Абхазии 23 июня. По словам дипломата, местные правоохранители оперативно купировали ситуацию, на российско-абхазской границе сейчас фиксируется стабильная обстановка.

«Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов», - подчеркнул Галузин.

Представитель МИД добавил, что Абхазия - популярное место отдыха у россиян, поэтому местные власти стараются не допускать снижения туристической привлекательности региона.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что путешественники могут организовать себе отпуск в этой стране всего за 29 тысяч рублей. По его мнению, бюджетно отдохнуть можно в Гагре, в Сухуме и в Очамчире.

Стрельба Абхазия Россия
12 июля 2024, 11:04
Новый премьер Британии назвал Россию «угрозой поколения»
Global Look Press
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Новый премьер Великобритании Кир Стармер призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону из-за действий России, которую он назвал «угрозой поколения». Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Мы столкнулись с угрозой поколения со стороны России, которую поддерживают такие, как Северная Корея и Иран», - заявил он, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.

Стармер отметил, что альянс силен как никогда, но все же призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону с двух до 2,5% от ВВП.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что мир столкнулся с самой большой опасностью с 1945 года.

Ранее новое лейбористское правительство отказалось отменять данное предшественниками разрешение Украине бить по территории России из британского оружия.

Великобритания Россия НАТО

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