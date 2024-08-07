07 августа 2024, 18:24

Богачи пригрозили уехать из Швейцарии из-за налога на наследство

Pxhere
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Швейцарские мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну в случае введения 50% налога на наследство. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Правительство рассматривает любые способы выжать как можно больше из самых богатых людей. Но идея забирать половину наследства свыше 50 миллионов франков (59 миллионов долларов) вызвало недовольство у крупных бизнесменов.

«Чиновникам сказали, что такие меры приведут к уходу богатых и потере инвестиций», - написали авторы материала.

Предложение вынесут на общенациональное голосование через два года. Но уже сейчас сама его идея показывает, что идентичность страны постепенно размывается. Пока Швейцария отличается самыми низкими подоходными налогами в Европе.

Ранее Швейцария расширила список санкций против России. В нем оказались еще 69 физических лиц и 86 организаций. Новые ограничения в основном направлены против бизнесменов.

Инвестиции Налоги Европа Чиновники Швейцария
07 августа 2024, 15:15
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» на участие в президентских выборах
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия Молдавии отказалась регистрировать оппозиционный блок «Победа» для участия в президентских выборах и референдуме, решение оспорят в суде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Адриана Кожокару.

Он назвал решение ЦИК незаконным и противоречащим конституции, а также отметил, что политическая партия предоставила все необходимые документы.

«Мы считаем, что причины отказа носят формальный характер», - отметил Кожокару на брифинге.

Ранее блок «Победа» выдвинул депутата парламента и лидера партии «Возрождение» Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК.

Молдавия Выборы
07 августа 2024, 09:14
«Знаковое событие». Нарышкин рассказал о долгом ожидании обмена заключенными
РИА «Новости»
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Россия долгое время ждала, когда появится возможность обменяться с Западом заключенными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал обмен заключенными со странами НАТО знаковым событием, отметив, что его пришлось ждать один год и семь месяцев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее подтверждал, что обмен готовился на протяжении долгого времени. По его мнению, это событие можно сравнить с очень трудной шахматной партией. Западные государства согласились пойти на разумные компромиссы, и обмен состоялся в пользу России, добавил он.

Благодаря филигранной работе ведомств, на родину вернулись настоящие патриоты, которые работали на благо страны, указал зампред Совбеза.

Экс-лидер США Дональд Трамп прокомментировал обмен и высказал мнение, что российская сторона заключила «феноменальную сделку». По его словам, Белый дом не смог выбить более выгодные условия.

Разведка Заключенные Россия Запад НАТО
07 августа 2024, 08:11
«Железный купол» Израиля не выдержит атаку Ирана
Pxhere
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Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» может не справиться с иранскими беспилотниками и ракетами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, система ПРО эффективно ликвидирует ракеты малой дальности и защищает города от ударов ХАМАС, однако атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» она может не выдержать.

Авторы материала напомнили, что иранская армия обладает БПЛА и баллистическими ракетами, а ливанское движение владеет арсеналом, насчитывающим десятки тысяч снарядов, в том числе высокоточных. Запуск такого числа ракет может перегрузить «Железный купол», поэтому США помогли Израилю усовершенствовать систему ПВО.

В ней задействовали американские ВВС, а также зарубежные радиолокационные средства. Работу координирует Центральное командование ВС США, поэтому Израиль получил возможность взаимодействовать с арабскими государствами, с которыми у него нет дипломатических отношений.

Ранее Израиль ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить США и Израилю за его гибель.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
07 августа 2024, 07:25
Израиль сразу признался Белому дому в ликвидации главы политбюро ХАМАС
Unsplash
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Руководство Израиля сразу уведомило американские власти о том, что оно стоит за ликвидацией главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета Washington Post.

В издании отметили, что Израиль отказался комментировать смерть Хании, но сразу же сообщил о своей ответственности американским чиновникам. Они отреагировали на это заявление с удивлением и негодованием, так как ликвидация главы политбюро откатила назад их попытки прекратить огонь в секторе Газа, указали в газете.

До гибели Хании американское руководство считало, что делало успехи в вопросе переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС, добавили в издании.

Хания погиб в Тегеране в результате прилета снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Корпус стражей Исламской революции объявил, что отомстит США и Израилю за смерть главы политбюро ХАМАС.

По данным телеканала NBC News , ЦАХАЛ начал готовиться к многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы».

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины

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