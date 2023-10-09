Боевые действия продолжились в Израиле на 6 участках вблизи сектора Газа

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Обстановка вблизи сектора Газа осталась напряженной. Главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам, что бои продолжились на шести участках в кибуцах Беэри, Нирим, Кфар-Азе и Алумим. Некоторые боевики проникли в Израиль во время нападения 7 октября , другие пересекли границу в течение последних двух дней.

В ночь на 9 октября, по информации Даниэля Хагари, около 70 человек проникли в Беэри. Подразделения ЦАХАЛа ликвидировали большинство из них, но некоторые спрятались в домах. В окрестностях Кфар-Азе идентифицировали семь боевиков и обнаружили вход в тоннель возле кибуца. Еще шестерых опознали у Нирима и четверых около Алумима.

Представитель армии заявил, что на сегодня ЦАХАЛ уничтожил в секторе Газа 425 палестинских боевиков и еще несколько сотен на территории Израиля. Армия объявила набор сотен тысяч резервистов.

Сын экс-президента США, бизнесмен Дональд Трамп - младший разглядел в руках боевиков движения ХАМАС американские автоматы М4 и предположил, что они могли попасть в Палестину из Афганистана. Президент Польши Анджей Дуда призвал не относиться к обострению конфликта слишком серьезно, так как это произошло не впервые.