Боевое крыло ХАМАС запустило ракеты по территории Израиля

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«Бригады „Аль-Кассама“ обстреливают ракетами узурпаторский Сдерот», - указали представители движения.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, после того как по Израилю нанесли ракетные удары из сектора Газа. Боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства, атаковали мирных граждан и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала широкомасштабную атаку на анклав.

По данным СМИ, ЦАХАЛ запланировал провести в Газе операцию , которая не будет иметь равных по жестокости и может привести к жертвам среди гражданского населения.

Официальный представитель Кремля Дмитрия Песков назвал эскалацию на Ближнем Востоке трагедией. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, палестино-израильский конфликт обострился, поскольку обе стороны пренебрегали проблемой.