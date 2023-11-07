Боевое крыло ХАМАС запустило ракеты по израильскому Ашдоду

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«„Бригады Аль-Кассама“ обстреляли ракетами оккупированный Ашдод в ответ на удары по мирным жителям», - указали представители движения.

Городские власти объявили воздушную тревогу впервые за день. По данным армейской пресс-службы, сигналы воздушной тревоги впервые с начала дня звучали в Ашдоде на юге Израиля.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаки пришлись на городскую агломерацию Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ стал наносить ответные удары.