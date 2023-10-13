Боевое крыло ХАМАС сообщило об ударе по штабу армии Израиля
Группировка «Бригады Из Эд-Дина аль-Кассама», которая является боевым крылом движения ХАМАС, заявила о ракетной атаке на штаб Северного военного округа армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Цфат. Информация об этом появилась в Telegram-канале группировки.
«Бригады аль-Кассама атаковали ракетой „Аяш 250“ штаб сионистского командования северного региона в оккупированном Цфате», - заявили представители боевого крыла ХАМАС.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, проинформировала о том, что одну ракету по северным районам страны запустили со стороны сектора Газа. Ее удалось перехватить.
Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября. Тогда Израиль подвергся мощной ракетной атаке. Позже ЦАХАЛ заявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Израильские военные атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа По последним данным ООН, в результате ударов по территории анклава погибли 447 детей.