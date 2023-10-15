Боевое крыло ХАМАС снова обстреляло Тель-Авив
Тель-Авив вечером 15 октября вновь подвергся ракетному обстрелу. Об атаке на город заявило боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», уточнил ТАСС.
«„Бригады аль-Кассама“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население», - заявили представители группировки.
В Армии обороны Израиля опубликовали данные о воздушной тревоге в центральной части страны. Предупреждение появилось в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в кибуце Киссуфим, расположенном на северо-западе пустыни Негев.
Днем 15 октября боевое крыло ХАМАС также подтверждало, что наносило удары по Тель-Авиву. Представители группировки заявили, что обстрелы совершили в ответ на атаку Израиля против мирных граждан в секторе Газа.
Командующий ВВС Израиля заявил, что удары по анклаву наносят для того, чтобы обеспечить успешное проведение наземной операции ЦАХАЛ. Пока эти маневры отложили.
Тель-Авив вечером 15 октября вновь подвергся ракетному обстрелу. Об атаке на город заявило боевое крыло ХАМАС - группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», уточнил ТАСС.