Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву
Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение организации.
Атакам также подверглась городская агломерация Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа, добавили представители группировки.
«Бойцы „Бригад [Иззэддина] аль-Кассама“ наносят ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на удары противника по мирным жителям», - говорится в сообщении.
Израильские военные днем 31 октября начали ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. До этого израильские войска уничтожили десятки террористов, наблюдательные пункты и противотанковые пусковые позиции, а также захватили большое количество вооружения.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары.