Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Сдероту

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Боевое крыло движения ХАМАС - «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - заявило о нанесении очередного удара по израильскому городу Сдероту. Об этом сообщили в Telegram-канале группировки.

«„Бригады Аль-Кассама“ обстреляли оккупированный город Сдерот ракетами», - указали в канале.

До этого группировка сообщала об обстреле скопления сил противника минометными снарядами. Накануне боевики бомбили Тель-Авив «в ответ на сионистскую резню мирного населения».

Ранее представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в плену в секторе Газа находятся около 250 человек , а 22 пленных уже погибли в результате израильских ударов.

Две недели назад, 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль: южные и центральные районы страны попали под обстрел, на территорию проникли боевики. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».