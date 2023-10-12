Боевиков ХАМАС запретили лечить в Израиле

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Государственные больницы Израиля не будут больше оказывать медицинскую помощь бойцам ХАМАС, которые попали в плен. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post , ссылаясь на решение израильского министра здравоохранения Моше Арбеля.

Как сказано в документе, система здравоохранения страны должна сосредоточиться на лечении пострадавших мирных жителей и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Также ей следует подготовиться к приему новых раненых.

«Лечение презренных террористов… мешает этим усилиям и… государственная система здравоохранения не будет лечить их», - говорится в директиве.

Моше Арбель призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху дать указания по этому вопросу всем соответствующим органам.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. По последним данным из СМИ, с обеих сторон за последние несколько дней погибли свыше двух тысяч человек.