Боевики запланировали атаки по российским позициям в Сирии

Читайте нас в:

«Боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“* <…> осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих», - заявил Попов.

Генерал-майор отметил, что подготовка ведется в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара. В центре принимают упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженных провокаций.

В начале мая ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Террористы укрывались в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур.

* Террористическая организация, запрещенная в России.