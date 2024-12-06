Боевики в Сирии захватили два города севернее Хомса

Населенные пункты находятся на дороге, соединяющей Хомс с Хамой.

Хомс - третий город в Сирии по величине, здесь сходятся трассы из прибрежных провинций Тартус и Латакия, а также Дамаска. Провинция Хомс - самая крупная в Сирии, она граничит с Ираком, Иорданией и Ливаном.

Противники официального правительства Сирии ранее также вошли в город Хама севернее. Командование сирийской армии отмечало, что войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов в целях сохранения жизни гражданских лиц.

Антиправительственные формирования в Сирии на прошлой неделе начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press ).