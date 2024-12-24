Боевики подожгли рождественскую елку в Сирии
Восемь иностранных боевиков в Сирии подожгли рождественскую елку. Об этом сообщило издание Al-Watan.
Дерево попытались спалить в городе Скальбия в провинции Хама. Поджог совершили спустя два дня после установки ели, рассказал настоятель христианской общины Магер Хаддад. По его словам, злоумышленников уже задержали.
«Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», - пообещал Хаддад.
В конце ноября новогодняя елка загорелась в Москве. Пожар вспыхнул на Переяславской улице в Мещанском районе. На место прибыли экстренные службы, дерево оперативно потушили. Информации о пострадавших не поступало.