08 декабря 2024, 15:08

Боевики начали массово грабить правительственный квартал Дамаска

Global Look Press
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Боевики массово грабят правительственный квартал Дамаска и ломают припаркованные там машины. Об этом РИА «Новости» сообщили очевидцы.

Сотни людей выносят имущество как из госучреждений, так и из частных домов. По информации издания, боевики проникли в резиденцию президента и расположенные рядом здания. Они забирают одежду и ценные предметы.

«Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений», - рассказал агентству один из жителей Мальки.

Вооруженные формирования также взяли штурмом и разграбили посольство Ирана. Дипломатов эвакуировали из города.

Ранее газета Bild сообщила о попытках президента Сирии Башара Асада договориться с боевиками. По ее данным, лидер страны планировал передать власть переходному заново сформированному правительству.

Сирия Боевики Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 15:10
Российские военные базы в Сирии привели в состояние  боевой готовности
РИА «Новости»
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Российские военные базы на территории Сирии сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подтвердили, что, несмотря на обстановку в стране, серьезной угрозы безопасности баз нет.

МИД обратился к сторонам конфликта и призвал их урегулировать ситуацию без применения насилия. По его данным, сирийский президент Башар Асад принял решение уйти с поста и передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не участвовала.

Ведомство подчеркнуло, что дипломаты принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Сирии соотечественников.

Дмитрий Песков Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 15:03
Позицию России по Сирии объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается вопроса по Сирии, то российская позиция изложена в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел», - сказал он.

МИД России ранее опубликовал официальное заявление по конфликту в Сирии. Ведомство призвало все противоборствующие стороны воздержаться от насилия. В МИД отмечали, что правительству президента Башара Асада и оппозиции необходимо решить все вопросы управления политическим путем, уважать все этноконфессиональные силы сирийского общества.

В МИД заявляли, что после переговоров с участниками вооруженного конфликта Башар Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны. Своим последним официальным указом он поручил обеспечить транзит власти мирным путем.

Дмитрий Песков Сирия Россия МИД РФ Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 13:57
Стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками
Global Look Press
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Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с представителями вооруженных оппозиционных формирований о транзите власти. Об этом сообщил Bild.

По информации источника, 7 декабря в Дохе прошли переговоры об отставке Башара Асада и его перелете в Россию. Предполагалось, что боевые действия в Сирии должны были прекратиться после передачи власти, власть - перейти к переходному правительству, а затем к мятежникам.

Основной правящей силой в республике могла стать не исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а протурецкая «Сирийская национальная армия». Однако реализовать план на переговорах не удалось, местоположение Асада в данный момент неизвестно.

Ранее западные СМИ допустили, что Асад мог погибнуть в результате крушения самолета Ил-76 в районе города Хомс. В воскресенье сирийские боевики взяли под свой контроль столицу страны - Дамаск.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 13:51
«Настало его время действовать». Трамп призвал Путина начать переговоры
РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину следует начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в проведении переговоров России и Украины может помочь китайская сторона.

«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» - подчеркнул Трамп.

Ранее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

Политолог-американист Константин Блохин призвал дождаться прихода Трампа к власти и реальных политических шагов с его стороны. Эксперт объяснил, что ключевым вопросом являются условия , на которых стороны согласятся совершить сделку. Он также усомнился в том, что Украина действительно хочет проводить переговоры.

Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин

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