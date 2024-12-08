Боевики начали массово грабить правительственный квартал Дамаска

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Сотни людей выносят имущество как из госучреждений, так и из частных домов. По информации издания, боевики проникли в резиденцию президента и расположенные рядом здания. Они забирают одежду и ценные предметы.

«Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений», - рассказал агентству один из жителей Мальки.

Вооруженные формирования также взяли штурмом и разграбили посольство Ирана. Дипломатов эвакуировали из города.

Ранее газета Bild сообщила о попытках президента Сирии Башара Асада договориться с боевиками. По ее данным, лидер страны планировал передать власть переходному заново сформированному правительству.