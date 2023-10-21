Боевики ХАМАС отпустили двух заложниц-американок

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«Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были похищены террористической организацией ХАМАС во время неожиданного нападения 7 октября, когда они находились в кибуце Нахаль-Оз», - напомнили в ведомстве.

Израильские военнослужащие встретили освобожденных на границе с палестинским анклавом. Бывших пленных довезли до военной базы, где их ждали родственники.

Белый дом также подтвердил освобождение двух американских гражданок, сообщил Reuters.

«Сегодня мы обеспечили освобождение двух американских гражданок, которые были взяты ХАМАС в заложницы во время ужасной террористической атаки против Израиля 7 октября», - указал президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил, что государство добьется вызволения других граждан США из плена ХАМАС.

Ранее израильская сторона сообщила, что в Газе удерживают 203 заложника.

* Принадлежат компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.