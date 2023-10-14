Боевики ХАМАС до последнего держали в секрете сроки атаки на Израиль

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Марзук указал, что командиры движения были переполнены решимости сохранить в секрете свой план вторжения на израильскую территорию. Поэтому не раскрыли точное время и дату наступления даже политическим лидерам ХАМАС.

Руководство палестинского движения узнало о начале атаки только утром в субботу, 7 октября, уточнил Марзук.

По его словам, политические лидеры ХАМАС были «удивлены датой, но не действиями». Однако они оставались уверены в действиях боевиков, «подчиняющихся общей политике» бюро.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что ХАМАС разработал четкие планы нападения на школы и молодежный центр в поселении Кфар-Саад. Боевики намеревались «убить как можно больше» израильтян, а заложников вывезти на территорию сектора Газа.