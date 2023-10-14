Боевики ХАМАС до последнего держали в секрете сроки атаки на Израиль
Руководство ХАМАС не знало точные сроки и дату атаки на Израиль, которую спланировали боевики военного крыла группировки. Об этом изданию New Yorker заявил член политического бюро палестинского движения Муса Абу Марзук.
Марзук указал, что командиры движения были переполнены решимости сохранить в секрете свой план вторжения на израильскую территорию. Поэтому не раскрыли точное время и дату наступления даже политическим лидерам ХАМАС.
Руководство палестинского движения узнало о начале атаки только утром в субботу, 7 октября, уточнил Марзук.
По его словам, политические лидеры ХАМАС были «удивлены датой, но не действиями». Однако они оставались уверены в действиях боевиков, «подчиняющихся общей политике» бюро.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что ХАМАС разработал четкие планы нападения на школы и молодежный центр в поселении Кфар-Саад. Боевики намеревались «убить как можно больше» израильтян, а заложников вывезти на территорию сектора Газа.