Боестолкновения начались между ЦАХАЛ и бойцами ХАМАС на юге Газы

По информации телеканала, израильские силы предпринимают попытки продвигаться в Тель-аль-Хаве. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.

При ударах по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа, погибли восемь палестинцев, уточнил Al Mayadeen.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после того, как 7 октября боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию. Это сопровождалось убийством жителей в поселениях близ границы и захватом заложников.

В ответ Израиль сообщил об операции «Железные мечи» и объявил о полной блокаде сектора Газа. Истребители ЦАХАЛ начали наносить массированные авиаудары по анклаву. Кроме того, Армия обороны Израиля проводит наземные операции в секторе. На Западном берегу реки Иордан также происходят столкновения.