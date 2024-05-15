15 мая 2024, 05:08

Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом во Флориде

РИА «Новости»
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Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Собеседник заявил журналистам, что воздушный транспорт Трампа в ходе руления в аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом припаркованный самолет. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование.

Ранее действующий лидер Штатов Джо Байден чуть не рухнул во время спуска по трапу самолета в Детройте. Когда политик выходил, то споткнулся и начал терять равновесие. В итоге ему удалось удержаться на ногах и лидер продолжил спускаться.

Трамп считает Байдена жуликом и посмешищем. Он отмечал, что действия демократа на должности президента привели к хаосу и кровопролитию.

Авиация Флорида Дональд Трамп Самолеты Boeing Джо Байден
15 мая 2024, 01:35
Небензя назвал бессмысленным присутствие представителей МУС в Совбезе ООН
РИА «Новости»
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Россия считает бессмысленным присутствие в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда (МУС) ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».

«Не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», - сказал он.

В качестве основания для российской оценки Небензя привел пример деятельности МУС в Ливии. После изучения доклада суда по ситуации в стране стало известно, что к концу 2025 года следствие планирует закончить расследование.

Небензя подчеркнул, что разбирательство заняло около 14 лет, за эти годы суд отправил 27 докладов Совбезу, большая часть которых была направлена на объяснение, «почему расследование идет неудачно».

Ранее Василий Небензя призвал найти причастных к обнаруженным массовым захоронениям в секторе Газа. Дипломат отметил, что по этому поводу необходимо провести международное разбирательство.

Суд Россия ООН
14 мая 2024, 23:42
Гутерриш написал Путину после инаугурации российского лидера
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак отказался раскрывать содержание послания, но подтвердил его отправку.

«Письмо ушло», - сказал он.

По его словам, это стандартная процедура - такие письма генсек Организации Объединенных Наций отправляет лидерам стран, победивших на выборах, после их инаугурации.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев обвинил послов стран НАТО и ЕС , которые не посетили инаугурацию президента России Владимира Путина, в следовании двойным стандартам и нарушении норм дипломатии.

Дипломатия Россия Владимир Путин ООН Выборы
14 мая 2024, 22:20
«Всячески оскорбляли». В Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда»
Unsplash
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Участники акции протеста, которая проходит около здания грузинского парламента, напали на корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщили в Telegram-канале издания.

«Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал», - отметили в публикации.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Таким образом глава государства отреагировала на решение парламента Грузии одобрить документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Грузия Преступления Протесты Беспорядки Иноагенты
14 мая 2024, 21:15
США пригрозили персональными санкциями властям Грузии
РИА «Новости»
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США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Представитель Госдепа заявил, что если Грузия считает Штаты противником, то следует пересмотреть финансовую помощь этой стране.

«Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения», - заявил О’Брайен.

Он добавил, что в первую очередь это будут финансовые и персональные ограничения для руководства страны и членов их семей.

Парламент Грузии во вторник окончательно принял закон об иноагентах. За его принятие выступили 84 депутата, 30 человек высказались против.

США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Грузия США Законы Госдеп США Санкции Иноагенты

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