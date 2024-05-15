Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом во Флориде

Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Собеседник заявил журналистам, что воздушный транспорт Трампа в ходе руления в аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом припаркованный самолет. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование.

Ранее действующий лидер Штатов Джо Байден чуть не рухнул во время спуска по трапу самолета в Детройте. Когда политик выходил, то споткнулся и начал терять равновесие. В итоге ему удалось удержаться на ногах и лидер продолжил спускаться.

Трамп считает Байдена жуликом и посмешищем. Он отмечал, что действия демократа на должности президента привели к хаосу и кровопролитию.