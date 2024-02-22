Boeing повредил крыло и экстренно сел в Денвере

Экипаж лайнера запросил посадку, пролетая над Колорадо. Пассажиры рассказали, что взлет прошел благополучно, но когда самолет набирал высоту, послышался громкий жужжащий шум. Один из них, Кевин Кларк, посмотрел в иллюминатор и увидел поврежденный предкрылок.

«Внезапно я услышал такую ​​сильную вибрацию, какой никогда раньше не слышал. <…> А потом она исчезла, так что я не особо об этом думал, и внезапно пилот вернулся, поэтому я распахнул шторку иллюминатора, выглянул в окно, и вся передняя кромка крыла была разрушена», - сказал он.

По его словам, один из пилотов прошел по проходу в главном салоне, затем вернулся в кабину и объявил, что у самолета незначительно повреждено правое крыло, поэтому рейс перенаправят в Денвер. Boeing 757-200 с 165 пассажирами благополучно приземлился. Людей пересадили в другой лайнер и в тот же день доставили в пункт назначения. Федеральное управление гражданской авиации инициировало расследование.

В январе Воeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines потерял в полете часть фюзеляжа. Регулятор остановил полеты и производство этих самолетов.