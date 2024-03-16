16 марта 2024, 03:22

Boeing потерял кусок обшивки в полете

РИА «Новости»
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Вылетевший из международного аэропорта Сан-Франциско самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в Орегоне с отсутствующей частью обшивки. Об этом РИА «Новости» сообщил  американский авиационный регулятор.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», - уточнил авиарегулятор.

На время разбирательства авиакомпания приостановила эксплуатацию этого самолета. Это не первая проблема с самолетами Boeing.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал, что авиагигант сделал ставку не на решение инженерных и производственных задач, а на удовлетворение запросов и интересов акционеров. И, как следствие, безопасность полетов оказалась под вопросом.

СМИ писали, что в начале года Boeing авиакомпании Atlas Air столкнулся с проблемами с двигателем, загоревшись в воздухе сразу после взлета. Или Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вылетевший из Портленда в Онтарио, испытал проблемы с давлением. При наборе высоты около пяти тысяч метров у него отлетела часть фюзеляжа и сиденья, а с ребенка сорвало рубашку.

США Авиация Самолеты
16 марта 2024, 02:45
«Нехватка лекарств». Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», - пообещала Захарова.

В пятницу, 15 марта, американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

«И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - заявил Байден.

Ранее он посоветовал американцам посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Американский президент отметил, что Канаде, Германии, России и других странах медицинские препараты значительно дешевле, чем в США.

США Белый дом в США Лекарства Мария Захарова Россия Владимир Путин Джо Байден
16 марта 2024, 01:20
Спецслужбы США пытались завербовать российских дипломатов
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы пытались завербовать российских дипломатов в США. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация вокруг посольства сложилась непростая. Антонов назвал «нездоровым» внимание спецслужб США к российским дипломатам.

«Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», - заявил Антонов.

Прошлым летом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский также обвинил американские спецслужбы в желании завербовать сотрудников дипмиссии России при ООН. По его словам, они постоянно подвергаются провокациям.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов оценил попытку вербовки как нарушение Соглашения о центральных учреждениях ООН.

Ранее Антонов рассказал об угрозах в адрес посольства и готовящихся антироссийских акциях во время выборов президента РФ.

США Дипломатия Россия
16 марта 2024, 00:12
Кремль ответил на очередной выпад Байдена в сторону Путина
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вряд ли смогут испытывать гордость после очередного выпада президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств», - отметил он в разговоре с ТАСС.

Американский лидер ранее пытался аргументировать конгрессу необходимость дальнейшей помощи Украине. В своей речи он стал оскорблять российского лидера Владимира Путина , назвав его «бандитом».

До этого Байден публично назвал Путина «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже.

Владимир Путин же положительно отозвался о Байдене, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону глава государства назвал американского коллегу профессиональным политиком.

Кремль Владимир Путин Джо Байден
15 марта 2024, 23:51
Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России
РИА «Новости»
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Участь нацистов могут разделить те, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», - написал зампред Совбеза.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».

Латвия Дмитрий Медведев Военные Россия

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