Boeing-737 в Японии вернули в аэропорт вылета из-за трещины на стекле кабины пилота

На борту самолета были 59 пассажиров, в том числе с грудными детьми, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Началось расследование.

Ранее гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с лайнерами 737 MAX после ситуации с оторвавшейся дверью и иллюминатором во время полета. Агентство Kyodo News на писало, что у самолета были производственные проблемы. Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что проведет расследование, соблюдает ли Boeing стандарты безопасности.

Сразу несколько стран приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX-9 после ЧП. Американская авиакомпания Alaska Airlines устроила проверку и обнаружила незакрепленное оборудование на Boeing 737-9 MAX.

Лайнер авиакомпании All Nippon Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей в ходе полета трещины на стекле кабины пилота. Как сообщило агентство Kyodo News , Boeing-737 летел по маршруту Саппоро - Тояма.