Боец Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии
Выступавший с критикой иммиграционной политики властей Ирландии боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента страны в 2025 году. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
В своем заявлении Макгрегор подчеркнул, что все потенциальные кандидаты на пост главы государства - это лидеры партий, которые достигли возраста от 74 до 78 лет.
«Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии, которые управляют только собой, а не народом. Есть я - 35-летний, молодой активный, увлеченный <…> У меня нет предвзятости или фаворитизма», - написал он.
Боец добавил, что готов оплатить организацию референдумов по привлечению к ответственности политиков, допустивших ошибки.
В комментариях инициативу поддержал владелец социальной сети Илон Маск. Он заявил, что Макгрегор мог бы в одиночку справиться со всеми потенциальными конкурентами на пост президента Ирландии.
Конор Макгрегор в конце ноября встал на сторону участников массовых акций протеста , охвативших Дублин после нападения мигранта с ножом на школьников. На своих страницах в социальных сетях он разместил несколько постов, которые власти страны посчитали разжигающими межнациональную рознь.
В результате боец удалил все публикации, заявив, что они уже получили широкую огласку. При этом он подчеркнул, что все еще считает провальной иммиграционную политику действующих властей и предложил создать специальную группу для оценки потенциальной опасности всех въезжающих в Ирландию.
Выборы президента Ирландии пройдут в 2025 году. Кандидатом на этот пост может стать житель страны в возрасте от 35 лет и получивший поддержку 20 депутатов парламента или четырех местных органов власти.