Боец Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии

В своем заявлении Макгрегор подчеркнул, что все потенциальные кандидаты на пост главы государства - это лидеры партий, которые достигли возраста от 74 до 78 лет.

«Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии, которые управляют только собой, а не народом. Есть я - 35-летний, молодой активный, увлеченный <…> У меня нет предвзятости или фаворитизма», - написал он.

Боец добавил, что готов оплатить организацию референдумов по привлечению к ответственности политиков, допустивших ошибки.

В комментариях инициативу поддержал владелец социальной сети Илон Маск. Он заявил, что Макгрегор мог бы в одиночку справиться со всеми потенциальными конкурентами на пост президента Ирландии.

Конор Макгрегор в конце ноября встал на сторону участников массовых акций протеста , охвативших Дублин после нападения мигранта с ножом на школьников. На своих страницах в социальных сетях он разместил несколько постов, которые власти страны посчитали разжигающими межнациональную рознь.

В результате боец удалил все публикации, заявив, что они уже получили широкую огласку. При этом он подчеркнул, что все еще считает провальной иммиграционную политику действующих властей и предложил создать специальную группу для оценки потенциальной опасности всех въезжающих в Ирландию.

Выборы президента Ирландии пройдут в 2025 году. Кандидатом на этот пост может стать житель страны в возрасте от 35 лет и получивший поддержку 20 депутатов парламента или четырех местных органов власти.