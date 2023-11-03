Боец ХАМАС незаметно для израильтян за 9 секунд заминировал танк

Операция прошла на дороге к востоку от района Аль-Зайтун в городе Газа. Боевик вылез из тоннеля и спрятался в кустах, а затем, как сказал журналист, совершил «сумасшедший девятисекундный рывок» к Merkava. Он установил на корпус танка позади башни самодельное взрывное устройство из реактивной гранаты от РПГ, отошел, выстрелил в него из гранатомета и вернулся в лаз.

«Это показало уязвимость бронетехники, когда она не действует совместно с силами пехоты в так называемом общевойсковом маневре. Боец ХАМАС смог беспрепятственно подбежать к танку, затем вернуться к входу в туннель и выстрелить из гранатомета», - сказал он Рядом с подбитым танком стоял еще один, но его пушку повернули в другую сторону. Военнослужащие ЦАХАЛ не видели, как боевик провернул свою операцию. Говард Альтман заявил, что это показало не только уязвимость танков, но и те проблемы, которые создали тоннели ХАМАС.

Палестинское движение сняло уничтожение одного из танков ЦАХАЛ на камеру. Merkava Mk4 поразили у границ сектора Газа.