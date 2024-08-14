14 августа 2024, 18:37

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Телеканал «360»
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Владелец Tesla и социальной сети X Илон Маск остался лидером рейтинга самых богатых людей мира с состоянием в 235 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На втором месте оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценили в 193 миллиарда в американской валюте. Тройку самых богатых людей мира замкнул владелец корпорации Meta* Марк Цукерберг с состоянием в 188 миллиардов долларов.

Таким образом, первая тройка состоит из американцев. Раньше в топ-3 входил владелец LVMH француз Бернар Арно, но его состояние сократилось до 184 миллиардов долларов.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включают сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Ранее Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Рейтинги Илон Маск
14 августа 2024, 12:56
Журналисты оценили шансы США в ядерной войне с Россией, КНДР и Китаем
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США не смогут выстоять в случае ядерной войны с Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщило издание The Economist.

«Судя по поразительным заявлениям со стороны ряда высокопоставленных чиновников, США смогут противостоять ядерным ударам совсем недолго», - отметили журналисты.

Авторы статьи описали такой сценарий, как «кошмарный» для США. Они отметили, что администрация Байдена на фоне этих опасений начала готовиться к расширению развернутых ядерных сил Америки. Очередной этап может стартовать в 2026 году, после окончания действия договора СНВ-III между США и Россией.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее допустил, что США применят ядерное оружие на фоне критической ситуации на Украине. По его словам, у Штатов будет стоять выбор между сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности и унизительным поражением.

Ядерное оружие США Россия КНДР Китай
14 августа 2024, 11:21
Фридман потребовал компенсации от Люксембурга за санкции в суде Гонконга
РИА «Новости»
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Известный российский предприниматель Михаил Фридман подал исковое заявление к Люксембургу в Гонконгский международный арбитражный центр о компенсации за санкции. Об этом сообщили «Ведомости».

По информации источника издания, арбитражный спор инициирован 13 августа. Фридман озвучил претензии на сумму 16 миллиардов долларов, которые связаны с различными люксембургскими холдинговыми компаниями. Бизнесмен потерял к ним доступ из-за санкций.

Представители Фридмана связали введение европейских санкций против него с успехом в бизнесе и российским гражданством. По их мнению, это повлияло на репутацию предпринимателя.

При этом Люксембург в мае уже отказался возвращать замороженные активы Фридмана , сославшись на твердое следование санкционной политике. После этого никаких судебных разбирательств между сторонами не было.

Санкции Бизнес
14 августа 2024, 10:36
Премьер Японии Кисида отказался отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП
РИА «Новости»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок в качестве председателя Либерально-демократической партии, но отвечать на вопрос о преемнике не стал. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Я надеюсь, что следующим председателем станет человек, который продолжит проводить реформы для решения проблем и восстановит доверие к власти», - отметил Кисида.

В ходе экстренной пресс-конференции он подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, объяснив, что для демонстрации новой партии важным шагом станет его отход в сторону.

Также Кисида заявил, что планирует оставаться в политике и поддерживать нового главу партии. Выборы нового председателя ЛДП состоятся в сентябре.

Ранее японский премьер-министр во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы решил не упоминать, что бомбу сбросили США.

Япония
14 августа 2024, 10:32
В сентябре в России отключат один из облачных сервисов Google
Unsplash
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Американская компания Google отключит один из своих облачных сервисов BigQuery в России с 9 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале компании Softline, сославшись на уведомления для российских пользователей.

Представители российской IT-компании отметили, облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают работать. Компания планирует отключить только BigQuery.

Сервис работает более 10 лет и используется для обработки больших массивов информации. Сейчас BigQuery является единой платформой для анализа и обработки данных.

Ранее Google отключил монетизацию для российских блогеров на YouTube-платформе. Компания деактивирует все аккаунты AdSense, местоположением в которых указана РФ. Представители Google пояснили, что такие аккаунты больше не смогут получить прибыль, а июльский заработок блогерам выплатят между 21 и 26 августа.

Google

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