Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира

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На втором месте оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценили в 193 миллиарда в американской валюте. Тройку самых богатых людей мира замкнул владелец корпорации Meta* Марк Цукерберг с состоянием в 188 миллиардов долларов.

Таким образом, первая тройка состоит из американцев. Раньше в топ-3 входил владелец LVMH француз Бернар Арно, но его состояние сократилось до 184 миллиардов долларов.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включают сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Ранее Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.