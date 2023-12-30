30 декабря 2023, 13:20

«Блокбастер». Снег, град и дождь выпали в Саудовской Аравии

Unsplash
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Саудовскую Аравию накрыли дожди, снег и град. В Сети распространились кадры с затопленными и засыпанными снегом и градинами улицами.

По данным «Известий» , сильнее всего пострадал город Бурайда, население которого составляет почти миллион человек. Улицы буквально превратились в реки, по которым плавают фрагменты льда. Многие жители не решились выходить на улицу. Автомобильное движение в городе практически застопорилось.

«Когда град будет [размером] с апельсин, получится блокбастер», - невесело пошутил пользователь «ВКонтакте».

«Ужас», - вторил ему другой комментатор.

Ранее, 27 декабря, стало известно о мощном шторме с градом и ливнем в Австралии. Погибли не менее девяти человек. Одну из жительниц города Гимпи унесло в канализацию потоком воды. Мужчину в штате Виктория придавило деревом. Около Бакана при наводнении погибла женщина. Еще три человека стали жертвами крушения моторной яхты у Брисбана.

Наводнения Саудовская Аравия
30 декабря 2023, 12:37
Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом
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Президент Владимир Путин не стал поздравлять с Новым годом американского лидера Джо Байдена и руководителей других западных стран. Список тех, кто получил телеграммы от главы государства, опубликовали на сайте Кремля.

В последних числах декабря Путин традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с праздником. Однако в их числе нет лидеров Великобритании, Японии, Франции, Германии, США и других крупных недружественных для России стран. Глава государства не отправляет им праздничные послания второй год подряд.

В списке также нет ни одного из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня бывших глав государств и правительств, которых традиционно поздравляет президент РФ, исчезла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Среди всех европейских лидеров поздравления Путина с Новым годом получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер указал на позитивную динамику в отношениях с этими странами.

Владимир Путин Новый год Джо Байден
30 декабря 2023, 12:00
Более 80 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа
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В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Объем помощи остается ужасающе недостаточным. <…> Это невозможная ситуация для людей. <…> Бои должны прекратиться», - процитировала газета сообщение управления.

По данным издания, в период перемирия в сектор Газа въезжало по 200 грузовиков в день, а до эскалации палестино-израильского конфликта - около 500.

В Израиле заявляют, что успевают осматривать в день сотни грузовиков перед их въездом, а работники ООН не успевают действовать в том же темпе, с чем якобы и связаны задержки. При этом ООН возлагает ответственность на израильскую армию, проводящую в анклаве воздушную и наземную операции.

Накануне, 29 декабря, 33 россиянина, пожелавшие эвакуироваться из зоны конфликта, отправились в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ.

Отмечается, что большегрузы въехали в анклав через контрольно-пропускные пункты «Рафах» и «Керем-Шалом».

В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Грузовики Конфликт Израиля и Палестины
30 декабря 2023, 11:37
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте
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Водитель перронного автобуса с российскими туристами не справился с управлением, из-за чего попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Путешественники прибыли в Египет на самолете Boeing 777 в 10:26 по московскому времени и сели в транспортное средство, чтобы доехать до аэропорта.

В момент столкновения в автобусе находились дети. Никто из пассажиров не пострадал. По информации издания, сотрудники аэропорта запретили туристам снимать происшествие на камеру.

Ранее микроавтобус с российскими путешественниками попал в ДТП в Анталье. Два туристических автомобиля столкнулись ночью в районе Манавгат-Антальи. В аварии пострадали четыре россиянина, травмы также получили два водителя. Некоторые из туристов отказались от госпитализации.

За несколько дней до этого авария произошла в Ханском районе Приморского края. Автобус с российскими туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет.

Египет Туризм ДТП Автобусы Водители
30 декабря 2023, 11:08
Россия симметрично отреагирует на возможную конфискацию ее активов Западом
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Если Запад конфискует замороженные активы России, она ответит симметричными действиями. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», - указал он.

Дипломат не назвал конкретные суммы, отметив, что это компетенция Банка России и Минфина.

Страна готова к любому сценарию ситуации с замороженными активами, подчеркнул Биричевский. Он предположил, что западных контрагентов, чьи средства находятся в российской юрисдикции на счетах типа С, могла бы заинтересовать предложенная Россией схема взаимного обмена. РФ открыта к диалогу, однако реакция властей антироссийски настроенных западных стран непредсказуема, добавил собеседник агентства.

Глава департамента МИД констатировал, что пока ЕС лишь продолжает «подводить правовую базу» под изъятие инвестиционной прибыли от замороженных российских активов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев пояснил «360», что США с правовой точки зрения могут направить замороженные российские активы на Украину, но не факт, что в Европе поддержат эту меру.

Банки Россия Запад МИД РФ

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