27 января 2024, 22:21

«Блокбастер и реалити-шоу». Кризис в Техасе — это часть предвыборной пьесы

Читайте нас в: Google Новости

Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме, что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.

Корреспондент предположила, что когда-нибудь Америка распадется, но это произойдет не сейчас.

«А пока мы наблюдаем за сюжетом, выстроенным в жанре „конфликт“», - сыронизировала Кононова.

С одной стороны - республиканцы. Они ратуют за закрытие границ и изоляционизм. На другой стороне - демократы, которые хотят видеть США гегемоном, перекраивающим мир под себя.

«Каждой из сторон необходимо отыграть свою часть пьесы перед выборами. Как можно ярче и громче», - подытожила Кононова.

Компромиссы найдутся Журналист отметила, что на первый взгляд, кризис в Техасе может быть выгоден для России и ситуации в зоне СВО - администрация США переключится на конфликт в своей стране и забудет про Украину. Однако не все так просто.

«Но… Американская политика - это блокбастер, реалити-шоу. Особенно, когда начинается предвыборная гонка. Иначе американское общество не растормошить. На мой взгляд, кризис в Техасе уйдет с первых полос сразу после выборов. И компромиссы найдутся, и „колючку“ для ограждений привезут покачественнее», - поделилась Кононова.

Корреспондент рассказала о подсчетах экономистов, согласно которым отделение штата кажется вполне реальным. Экономика Техаса - восьмая на планете, ВВП штата составляет 2,5 триллиона долларов. Прибыль от добычи нефти в пересчете на душу населения выше, чем в Саудовской Аравии и России.

«Но какой бы жирной ни была экономика Техаса - она держится на связях, интеграции с другими штатами», - отметила Кононова.

Воз и ныне там Другой штат - Калифорния - тоже периодически заявляет о желании отделиться. За всю историю существования штата такие предложения выдвигались более 200 раз, отметила журналист.

Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме , что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.

США Кризис Экономика Выборы
27 января 2024, 22:46
Белый дом назвал небезопасными действия губернатора Техаса по защите границы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Администрация американского лидера Джо Байдена посчитала «небезопасными» действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите границы Америки с Мексикой. Об этом сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», - заявила она в ходе брифинга, комментируя деятельность главы штата.

Ранее Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральным правительством из-за ситуации с демонтажем заграждений рядом с границей. По его словам, в Техасе намерены возводить новые заградительные барьеры.

Он отметил, что проблему решит следующий президент США, когда вступит в должность после выборов в этом году. Так он намекнул о поддержке экс-главы Штатов Дональда Трампа, который выдвинет свою кандидатуру в президентской гонке. Политик намерен решить миграционный вопрос в стране и ограничить помощь Украине.

США Мигранты Белый дом в США
27 января 2024, 22:44
Нацгвардия Техаса перебросила тяжелую бронетехнику на границу с Мексикой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появилось видео из Техаса, на котором тяжелая военная бронетехника следует по направлению к границе с Мексикой. Ролик выложил в Telegram-канале ведущий Владимир Соловьев.

«Национальная гвардия Техаса перебрасывает бронетехнику на границу с Мексикой. На платформах боевые танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley», - подписал журналист видеоролик.

На кадрах, снятых из автомобиля на железнодорожном переезде, мимо следует состав, полностью загруженный боевой бронированной техникой. Помимо танков и БМП, на платформе видно другие специализированные автомобили.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пойдет на конфликт с федеральными властями, отстаивая безопасность границы страны. В штате продолжат возводить заградительные барьеры на границе с Мексикой. В случае необходимости губернатор штата Оклахома Кевин Ститт готов направить в Техас национальную гвардию.

Мексика США Мигранты Военные Танки
27 января 2024, 20:57
Украинского пенсионера с чемоданом евро задержали в аэропорту Мюнхена
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Таможенники в аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с целым чемоданом евро. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В багаже 66-летнего мужчины, который собирался лететь из Германии на Кипр, обнаружили и изъяли толстые пачки купюр по 20 и 50 евро. Всего в чемодане было 450 тысяч евро. При этом на досмотре пожилой украинец сообщил, что у него с собой только 300 евро.

У таможенников вызвал подозрение тот факт, что в зоне посадки к пассажиру подошел неизвестный, передавший ему небольшой чемодан. В нем и были спрятаны деньги. Теперь полиции предстоит выяснить, кому принадлежат банкноты, и откуда они взялись.

«В любом случае украинец больше не сможет их увидеть. Скорее всего, купюры конфискуют в пользу государства», - сообщили авторы материала.

Ранее участник интеллектуального шоу «Своя игра» Андрей Кругов вышел за продуктами и лишился кошелька. Вернувшись домой, мужчина не нашел свое портмоне с рублями, евро и долларами. Сумма ущерба составила 259 тысяч рублей.

Евро Германия Пенсионеры Деньги Полиция
27 января 2024, 20:18
Германия протестирует четырехдневную рабочую неделю в феврале
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Германии начнутся испытания по внедрению сокращенной рабочей недели. Четырехдневку запустят в тестовом режиме 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, сотни работников предприятий будут получать еженедельно дополнительный выходной с сохранением полной ставки.

Авторы статьи уточнили, что исследование четырехдневки продлится до августа этого года. В эксперименте поучаствуют 45 компаний.

По итогам тестирования примут решение, стоит ли вводить третий выходной на постоянной основе, чтобы увеличить производительность труда.

Германия столкнулась с нехваткой денег для реализации собственных проектов из-за роста затрат на поддержку Украины. С таким заявлением в ходе своего выступления в бундестаге заявил министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Правительство Германии объявило, что в 2024 году направит на помощь Украине более семи миллиардов евро.

Германия Работа

Новости по теме