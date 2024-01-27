Корреспондент предположила, что когда-нибудь Америка распадется, но это произойдет не сейчас.

«А пока мы наблюдаем за сюжетом, выстроенным в жанре „конфликт“», - сыронизировала Кононова.

С одной стороны - республиканцы. Они ратуют за закрытие границ и изоляционизм. На другой стороне - демократы, которые хотят видеть США гегемоном, перекраивающим мир под себя.

«Каждой из сторон необходимо отыграть свою часть пьесы перед выборами. Как можно ярче и громче», - подытожила Кононова.

Компромиссы найдутся Журналист отметила, что на первый взгляд, кризис в Техасе может быть выгоден для России и ситуации в зоне СВО - администрация США переключится на конфликт в своей стране и забудет про Украину. Однако не все так просто.

«Но… Американская политика - это блокбастер, реалити-шоу. Особенно, когда начинается предвыборная гонка. Иначе американское общество не растормошить. На мой взгляд, кризис в Техасе уйдет с первых полос сразу после выборов. И компромиссы найдутся, и „колючку“ для ограждений привезут покачественнее», - поделилась Кононова.

Корреспондент рассказала о подсчетах экономистов, согласно которым отделение штата кажется вполне реальным. Экономика Техаса - восьмая на планете, ВВП штата составляет 2,5 триллиона долларов. Прибыль от добычи нефти в пересчете на душу населения выше, чем в Саудовской Аравии и России.

«Но какой бы жирной ни была экономика Техаса - она держится на связях, интеграции с другими штатами», - отметила Кононова.

Воз и ныне там Другой штат - Калифорния - тоже периодически заявляет о желании отделиться. За всю историю существования штата такие предложения выдвигались более 200 раз, отметила журналист.

Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме , что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.