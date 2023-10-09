Блокада Израилем сектора Газа вызвала беспокойство в ООН

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Проводимые израильскими военными операции против сектора Газа в сфере безопасности должны проходить с соблюдением гуманитарного права. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что объявленная властями Израиля блокада палестинской территории приведет к дальнейшему кризису среди простых жителей, которые и без того находились в бедственном положении.

«Я признаю законную обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом», - заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН отметил, что мира на Ближнем Востоке можно достичь только после переговоров, которые удовлетворят обе стороны и должны пройти в соответствии с принятой организацией резолюцией.

Военная авиация Израиля приступила к массированным ударам по сектору Газа после вторжения боевиков ХАМАС. Министр обороны страны Йоав Галант потребовал уничтожить все объекты радикальной группировки и объявил о полной блокаде палестинской территории , где проживают более двух миллионов человек.