Блогер открыл фейковый банк и стал миллионером

Осенью молодой человек нарисовал логотип и дизайн карт. Потом создал сайт, представив своих друзей как сотрудников банка. Блогер указал на сайте, что это фейковый банк, поэтому он ничего не продает.

Однако ролик завирусился в TikTok, что привело на сайт вымышленного банка 363 тысячи посетителей. Вместе с подписчиками Nowkie запустил для банка криптотокен на блокчейне TON и вложил в него 1900 долларов.

В первый день торгов капитализация токена достигла 13,7 тысячи долларов. Через три дня она выросла до 15,9 тысяч долларов. В одном из последних роликов блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов (26 миллионов рублей).

Ранее в США блогерша Стефании Матто разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.