«Близкий друг корейского народа». Путина пригласили в КНДР

Испанские социальные службы отобрали у белоруски Русланы Моисеенко сына, подсадив мальчика на психотропные препараты и запретив говорить на русском языке. Женщина пять лет пытается его вернуть, сообщил сайт kp.ru.

Женщина рассказала, что она переехала в Испанию из Белоруссии в 2001 году. Там она вышла замуж и родила сына. Через некоторое время развелась с мужем. Семье супруга это не понравилось, они стали жаловаться в социальные службы, требуя, чтобы у нее забрали ребенка.

По словам Моисеенко, она допустила роковую ошибку, когда сама обратилась в социальные органы за помощью. Вместо этого у нее забрали ребенка. Сотрудники органов опеки заявили, что у нее конфликтная семья, ребенок якобы неухоженный, а квартира нуждается в ремонте. Она сняла другую, но и ту раскритиковали.

Ее сына увезли в приют, находящийся в 60 километрах от дома. Там он похудел на 12 килограммов за пару месяцев.

«Его пичкали наркотиками! Подсадили на психотропные препараты. Решили, что у сына синдром дефицита внимания, хотя диагноза даже не было. Начали давать препарат, который приравнивается к сильным наркотикам», - заявила Моисеенко.

Помимо этого, по ее словам, ребенка били, когда он просился к матери. Имя ему тоже хотели поменять на испанское, но без ее разрешения не смогли, а также запрещали разговаривать на русском языке. В приюте он начал пить и курить, хотя ему всего 13 лет.

Моисеенко продолжает судиться, чтобы вернуть сына. В заключение она отметила, что забирать детей в приюты выгодно - они получают от 40 до 70 тысяч евро единовременной суммой, а потом ежемесячно по четыре тысячи евро.

Ранее сообщили, что украинцы отбирают у матерей права на детей ради уклонения от мобилизации.