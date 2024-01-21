«Близкий друг корейского народа». Путина пригласили в КНДР
Президент России Владимир Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР. Об этом сообщил аппарат помощников министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам визита в Россию. Сообщение ведомства передало Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», - заявили в МИД Северной Кореи.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассчитывает посетить Северную Корею в ближайшем будущем. Сроки визита, по словам Пескова, будут согласовываться по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия будет продолжать диалог с КНДР на всех уровнях.
В среду, 17 января, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и актуальную международную повестку, но главным вопросом переговоров стало развитее двусторонних отношений.