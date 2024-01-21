21 января 2024, 04:51

«Близкий друг корейского народа». Путина пригласили в КНДР

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР. Об этом сообщил аппарат помощников министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам визита в Россию. Сообщение ведомства передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», - заявили в МИД Северной Кореи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассчитывает посетить Северную Корею в ближайшем будущем. Сроки визита, по словам Пескова, будут согласовываться по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия будет продолжать диалог с КНДР на всех уровнях.

В среду, 17 января, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и актуальную международную повестку, но главным вопросом переговоров стало развитее двусторонних отношений.

Северная Корея Ким Чен Ын Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин
21 января 2024, 04:31
Испанские власти отобрали ребенка у белоруски после просьбы о помощи
РИА «Новости»
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Испанские социальные службы отобрали у белоруски Русланы Моисеенко сына, подсадив мальчика на психотропные препараты и запретив говорить на русском языке. Женщина пять лет пытается его вернуть, сообщил сайт kp.ru.

Женщина рассказала, что она переехала в Испанию из Белоруссии в 2001 году. Там она вышла замуж и родила сына. Через некоторое время развелась с мужем. Семье супруга это не понравилось, они стали жаловаться в социальные службы, требуя, чтобы у нее забрали ребенка.

По словам Моисеенко, она допустила роковую ошибку, когда сама обратилась в социальные органы за помощью. Вместо этого у нее забрали ребенка. Сотрудники органов опеки заявили, что у нее конфликтная семья, ребенок якобы неухоженный, а квартира нуждается в ремонте. Она сняла другую, но и ту раскритиковали.

Ее сына увезли в приют, находящийся в 60 километрах от дома. Там он похудел на 12 килограммов за пару месяцев.

«Его пичкали наркотиками! Подсадили на психотропные препараты. Решили, что у сына синдром дефицита внимания, хотя диагноза даже не было. Начали давать препарат, который приравнивается к сильным наркотикам», - заявила Моисеенко.

Помимо этого, по ее словам, ребенка били, когда он просился к матери. Имя ему тоже хотели поменять на испанское, но без ее разрешения не смогли, а также запрещали разговаривать на русском языке. В приюте он начал пить и курить, хотя ему всего 13 лет.

Моисеенко продолжает судиться, чтобы вернуть сына. В заключение она отметила, что забирать детей в приюты выгодно - они получают от 40 до 70 тысяч евро единовременной суммой, а потом ежемесячно по четыре тысячи евро.

Ранее сообщили, что украинцы отбирают у матерей права на детей ради уклонения от мобилизации.

Белоруссия Дети Русский язык Испания
21 января 2024, 03:13
Принц Уильям привел к детям замену Кейт Миддлтон
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Принц Уильям нашел с кем оставлять детей, пока принцесса Уэльскя Кейт Миддлтон проходит лечение после операции на брюшной полости. Об этом сообщил журнал Hello.

Принц доверит воспитание троих детей родителям Миддлтон - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе. Они согласились заботиться о 10-летнем Джордже, восьмилетней Шарлотте и пятилетнем Луи. Также в Виндзоре живет няня Мария.

В ближайшее время хирургическое вмешательство предстоит пережить и Карлу III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату. На этой неделе у короля Великобритании должны были пройти торжественные мероприятия, но их пришлось перенести.

Несколько дней назад принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в Лондоне. По данным Кенсингтонского дворца, она не связана с раковым заболеванием. Кейт будет находиться в больнице около двух недель.

Лондон Великобритания Дети Карл III
21 января 2024, 02:20
Индия возобновила импорт российской свинины после трехлетнего перерыва
Freepik
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Индия возобновила импорт российской свинины, который приостановили в 2020 году. К такому выводу пришло РИА «Новости» после изучения данных статистической службы республики.

Согласно этим данным, в ноябре 2023 года Индия ввезла из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Это 15% всех месячных поставок этого вида мяса. До этого Индия покупала свинину в России три с половиной года назад - в мае 2020 года.

В декабре правительство России установило размер квот на импорт говядины и мяса птицы в 2024 году. В целом они останутся на уровне 2023 года. Квота на свежее и охлажденное мясо говядины составит 40 тысяч тонн, 29 тысяч из которых планируется ввезти из стран Евросоюза.

Кроме того, планируется ввезти 530 тысяч тонн замороженного продукта. Квота на мясо птицы составит 364 тысячи тонн. Из них 100 тысяч в виде фарша, 250 тысяч - половины и четвертины, 14 тысяч тушек кур, 14 тысяч - тушки индеек.

Еда Индия Птицы Россия Продукты
21 января 2024, 01:54
Морозы привели к гибели более 60 человек в США
РИА «Новости»
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Более 60 человек стали жертвами арктического циклона за последнюю неделю в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В общей сложности число погибших из-за непогоды в США увеличилось по меньшей мере до 61», - указали в сообщении.

Самое большое число жертв стихии зарегистрировали в Теннесси и Орегоне. В ряде американских штатов синоптики зафиксировали аномальные морозы до –35 градусов.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи предупредили, что при длительном нахождении на открытом воздухе вероятны обморожения и гипотермия.

Морозная зимняя погода обрушилась на большую часть Соединенных Штатов в конце прошлой недели. Во многих регионах центральной части страны наблюдались сильные снегопады.

В 2023 году на США обрушился арктический шторм. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач и авариям на дорогах. Также не обошлось и без человеческих жертв.

США Погода Снегопад

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