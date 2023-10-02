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Аналитик объяснил, что порядка 60% поставок всей военной помощи киевский режим получает от США. ЕС не сможет компенсировать это, отметил политолог. По его словам, уже сейчас видно стремление западных государств производить вооружение и технику прямо на территории Украины.

«Западные страны близки к исчерпанию своих резервов по передаче вооружений, поэтому они хотят, чтобы Украина сама, используя европейские и западные технологии, деньги и компании, производила оружие и военную технику на своей территории», - подчеркнул Суслов.

Он допустил, что в течение ближайших 45 дней Соединенные Штаты примут временный бюджет на поддержку Украины.

Власти США ранее приняли бюджет, в котором нет пункта о помощи Украине. Однако американцы продолжат поддерживать киевский режим , считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.