«Близки к исчерпанию резервов». ЕС не сможет сохранить жизнеспособность Украины без поддержки США
Европейский союз не откажется от намерения оказывать военную помощь киевскому режиму, но без участия США ее будет недостаточно для сохранения жизнеспособности Украины. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Аналитик объяснил, что порядка 60% поставок всей военной помощи киевский режим получает от США. ЕС не сможет компенсировать это, отметил политолог. По его словам, уже сейчас видно стремление западных государств производить вооружение и технику прямо на территории Украины.
«Западные страны близки к исчерпанию своих резервов по передаче вооружений, поэтому они хотят, чтобы Украина сама, используя европейские и западные технологии, деньги и компании, производила оружие и военную технику на своей территории», - подчеркнул Суслов.
Он допустил, что в течение ближайших 45 дней Соединенные Штаты примут временный бюджет на поддержку Украины.
Власти США ранее приняли бюджет, в котором нет пункта о помощи Украине. Однако американцы продолжат поддерживать киевский режим , считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.