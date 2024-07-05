Ближайшие 48 часов станут решающими для карьеры Байдена

В пятницу, 5 июля, Байден должен дать интервью на американском телевидении, причем вопросы ему задать еще более сложные, чем на самих дебатах.

Все больше демократов сомневаются в том, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа. Теперь каждое публичное выступление Байдена будут критически оценивать, отмечая любые его промахи.

При этом американский лидер «отчаянно борется», пытается спасти свою политическую карьеру. Только его все чаще критикуют, а люди сомневаются, что он добьется переизбрания на пост главы государства этой осенью.

Ранее Трамп высмеял Байдена из-за его оправданий после неудачных теледебатов, отметив, что тот во время выступления «подавился, как собака костью».

До этого американский лидер признался в беседе со сторонником, что обдумывает целесообразность борьбы за пост президента США.