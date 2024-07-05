05 июля 2024, 01:57

Ближайшие 48 часов станут решающими для карьеры Байдена

РИА «Новости»
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Следующие двое суток станут решающими для политической карьеры президента США Джо Байдена после его провального выступления на теледебатах. Об этом сообщил телеканал CNN.

В пятницу, 5 июля, Байден должен дать интервью на американском телевидении, причем вопросы ему задать еще более сложные, чем на самих дебатах.

Все больше демократов сомневаются в том, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа. Теперь каждое публичное выступление Байдена будут критически оценивать, отмечая любые его промахи.

При этом американский лидер «отчаянно борется», пытается спасти свою политическую карьеру. Только его все чаще критикуют, а люди сомневаются, что он добьется переизбрания на пост главы государства этой осенью.

Ранее Трамп высмеял Байдена из-за его оправданий после неудачных теледебатов, отметив, что тот во время выступления «подавился, как собака костью».

До этого американский лидер признался в беседе со сторонником, что обдумывает целесообразность борьбы за пост президента США.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
05 июля 2024, 01:20
Лейбористы вышли вперед на парламентских выборах в Британии
РИА «Новости»
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В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вышла вперед на выборах в новый парламент, значительно опередив консерваторов. Опрос на выходе с избирательных участков провел институт Ipsos UK.

В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вышла вперед на выборах в новый парламент, значительно опередив консерваторов.

Опрос на выходе с избирательных участков провел институт Ipsos UK.

Согласно опросу лейбористы получили 410 мандатов, консерваторы оказались на втором месте - 131 мандат, «Либеральные демократы» заняли третье место - 61, а молодая партия Reform UK Найджела Фаража - 13.

Консервативная партия страны впервые за 14 лет уйдет в оппозицию, утратив свои позиции на выборах в парламент страны. При этом отмечается, что формирования большинства в Палате общин необходимо получить 326 мест.

Рейтинг консерваторов начал снижаться с осени 2021 года. На тот момент тори и лейбористы пользовались равной поддержкой, но потом стал нарастать разрыв, причем в пользу последних. Наиболее сильными позиции лейбористов оказались осенью 2022 года, достигнув рекорда перед премьерством Риши Сунака.

Новым британским премьер-министром после победы лейбористов может стать юрист Кир Стармер, возглавляющий партию с 2020 года.

Ранее посольство России объяснило антироссийские вбросы перед выборами в Великобритании желанием тори привлечь электорат на свою сторону, так как рейтинги у них рухнули.

Великобритания Оппозиция Выборы в Великобритании
05 июля 2024, 01:02
Раскрыта причина интимных отношений тюремщиц и заключенных в Британии
Freepik
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В Великобритании бывшие работники тюрем объяснили, почему молодые сотрудницы вступали в интимные отношения с заключенными. Они перечислили несколько причин, в числе которых назвали неопытность девушек, сообщило издание Daily Mail.

По словам главного инспектора тюрем Чарли Тейлора, который не сдержался в своей резкой оценке условий содержания в тюрьме Вандсворт категории B, отношения между персоналом и заключенными были плохими или вообще отсутствовали, причем большинство сотрудников были неопытными.

Опытные надзиратели отметили, что для заключенных интимные отношения с офицерами не цель, а средство. Для них это возможность получить табак, алкоголь и телефоны.

Тюремщица Ванесса Фрейк, имеющая 27-летний опыт работы, в качестве причины назвала кадровые изменения. Во-первых, до 1980-х годов в мужских тюрьмах работали только мужчины, а сейчас власти отказались от этого деления.

Кроме того, надзирателем можно работать с 18 лет, поэтому закоренелые преступники с легкостью манипулируют молодыми сотрудниками. И, наконец, новых сотрудников никто не обучает, нет наставничества. Еще один момент - тяга женщин к «плохим парням», чем потом заключенные умело шантажируют сотрудниц.

Ранее в Британии задержали тюремщицу , которая оказалась еще и моделью OnlyFans, за интимную связь с арестантом.

Великобритания Женщины Тюрьмы
05 июля 2024, 00:24
Клопы атаковали крупнейший в Марселе музей
Freepik
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Один из самых популярных музеев Марселя — Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem) — закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Сотрудники музея увидели клопов в прошлое воскресенье, 30 июня. Администрацию сразу попросили закрыть учреждение для посещения. Санитарную проверку провели только в четверг. За это время многие сотрудники пожаловались на укусы.

По данным телеканала, клопов обнаружили в четырех залах и нескольких офисах. На своем сайте Mucem сообщил, что ряд экспозиций закрыли.

«Некоторые наши выставочные площади будут временно недоступны по санитарным причинам», - отметили в сообщении.

В 2023 году во Франции развернулась массовая борьба с постельными клопами. На фоне этого жители Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых.

Один из самых популярных музеев Марселя - Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem) - закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Музеи Франция Насекомые
04 июля 2024, 23:10
«Порнопаспорта» появятся в одной из стран Европы
РИА «Новости»
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Испанские власти анонсировали введение в стране «паспортов» для взрослого контента в интернете, чтобы доступ к порнографии получили только совершеннолетние пользователи. Об этом сообщило издание Politico.

Порноплатформы смогут проверить совершеннолетие пользователей благодаря приложению, получившему название Digital Wallet Beta («Цифровой кошелек бета»).

После того, как зрители подтвердят достижение 18 лет, им начислят 30 сгенерированных «порнокредитов», которые будут действовать месяц. После истечения срока они обновятся. Издание уточнило, что энтузиасты смогут запросить дополнительные кредиты.

Правительство Испании объяснило введение «паспортов» тем, что не желает ждать специального постановления Евросоюза, которое вступит в силу только в 2027 году.

Новая система станет доступна к концу лета. Поставщики эротического контента будут использовать приложение только на добровольной основе, но смогут полагаться и на другие методы подтверждения возраста своих клиентов. Главное, чтобы отсеивались несовершеннолетние пользователи.

«Мы действуем заранее и призываем видеохостинги сделать то же самое. Ставки высоки», - заявил представитель испанского правительства Хосе Луис Эскрива.

Ранее амазонских индейцев обвинили в порнозависимости.

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