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«Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС», - сказано в сообщении.

Накануне утром Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Боевики ХАМАС выпустили по территории страны тысячи ракет. Система ПРО «Железный купол» не смог отразить атаку.

Ответной военной операции Израиля в секторе Газа дали названия «Железные мечи». Армия страны атаковала цели в палестинском анклаве и приступила к зачистке территории от боевиков ХАМАС. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил о начале войны против движения.