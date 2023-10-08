Блинкен заявил об отсутствии доказательств причастности Ирана к атаке на Израиль

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Он констатировал, что между Ираном и ХАМАС «давно существуют контакты», и именно благодаря поддержке Ирана палестинское движение набрало «столько сил».

«Но в данном конкретном случае мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», - резюмировал Блинкен.

Ранее СМИ писали, что Иран поддержал операцию ХАМАС против Израиля.

Накануне, после эскалации палестино-израильского конфликта, посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что Иран ответствен за действия ХАМАС , поскольку «финансирует такие террористические организации».

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» допустил, что за спиной ХАМАС «маячит Иран», но отметил, что он вряд ли ввяжется в конфликт напрямую.