Блинкен заявил, что США работают над обеспечением жителей Газы помощью
США работают над тем, чтобы обеспечить жителей Газы необходимой помощью, но при этом поддерживают право Израиля на оборону. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети Х.
«Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности, а необходимая помощь - продовольствие, вода и медикаменты - поступала», - отметил он.
По мнению госсекретаря, палестинское движение ХАМАС не волнует, страдают ли их люди.
Китай также выступил за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и защиту прав народа Палестины. В МИД КНР призвали международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа и защитить гражданское население обеих сторон.
Ранее израильские военнослужащие ликвидировали шестерых высокопоставленных представителей ХАМАС. Армия Израиля продолжила наступление в секторе Газа. Истребители ЦАХАЛа и боевые вертолеты продолжают атаковать террористические объекты.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как боевики движения ХАМАС атаковали Израиль. Погибли и ранены тысячи человек, многие числятся пропавшими без вести.