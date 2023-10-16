Блинкен заявил, что США работают над обеспечением жителей Газы помощью

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«Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности, а необходимая помощь - продовольствие, вода и медикаменты - поступала», - отметил он.

По мнению госсекретаря, палестинское движение ХАМАС не волнует, страдают ли их люди.

Китай также выступил за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и защиту прав народа Палестины. В МИД КНР призвали международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа и защитить гражданское население обеих сторон.

Ранее израильские военнослужащие ликвидировали шестерых высокопоставленных представителей ХАМАС. Армия Израиля продолжила наступление в секторе Газа. Истребители ЦАХАЛа и боевые вертолеты продолжают атаковать террористические объекты.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как боевики движения ХАМАС атаковали Израиль. Погибли и ранены тысячи человек, многие числятся пропавшими без вести.