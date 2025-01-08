Блинкен высмеял слова Трампа о присоединении Гренландии к США

«Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет», - заявил Блинкен.

Госсекретарь призвал не тратить много времени на обсуждение подобного плана, высказанного президентом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность является «абсолютной необходимостью» для США. Так он прокомментировал свое решение назначить на пост посла в дании бывшего посла в Швеции. Премьер Муте Эгеде в тот же день заявил, что Гренландия не продается.