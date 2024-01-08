Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав <...> еще большие страдания», - отметил он.

По его словам, американское правительство делает все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся. Госсекретарь напомнил, что с 7 октября он уже четыре раза посетил регион для обсуждения ситуации.

Блинкен в беседе с Абдеррахманом Аль Тани также напомнил о нападении хуситов на корабли в Красном море. Он добавил, что из-за вооруженных группировок пришлось перенаправить или отменить почти 20% морских перевозок.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран», - указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ближневосточный конфликт имеет шансы перерасти в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться из-за действий США.