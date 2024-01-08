08 января 2024, 07:25

Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта

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Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав <...> еще большие страдания», - отметил он.

По его словам, американское правительство делает все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся. Госсекретарь напомнил, что с 7 октября он уже четыре раза посетил регион для обсуждения ситуации.

Блинкен в беседе с Абдеррахманом Аль Тани также напомнил о нападении хуситов на корабли в Красном море. Он добавил, что из-за вооруженных группировок пришлось перенаправить или отменить почти 20% морских перевозок.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран», - указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ближневосточный конфликт имеет шансы перерасти в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться из-за действий США.

США Израиль Ближний Восток
08 января 2024, 05:51
Сокрытие информации о болезни главы Пентагона назвали провалом в США
РИА «Новости»
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Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал «провалом» неспособность Пентагона предупредить администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», - написал конгрессмен в соцсети X.

По мнению Бэкона, тот факт, что Остин находился три дня в отделении интенсивной терапии, а в Белом доме об этом не знали, можно считать «провалом руководства». Конгрессмен призвал американские власти исправить работу, предположительно, именно оборонного ведомства, которое и допустило подобное.

Ранее телеведущего американского канала Newsmax Тодда Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина. Журналист задался вопросом, почему информацию о том, что он попал в больницу, раскрыли спустя пять дней.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден полностью доверяет шефу Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию. При этом авторы статьи не исключили, что министр может потерять должность из-за того, что не предупредил Белый дом о своей болезни.

США Пентагон Болезни Конгресс США Россия Джо Байден
08 января 2024, 05:33
Киргизские силовики задержали россиянина, находящегося в межгосударственном розыске
РИА «Новости»
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Полицейские в Бишкеке задержали гражданина России, находящегося в межгосударственном розыске по нескольким преступлениям. Об этом сообщил Sputnik Кыргызстан со ссылкой на республиканское МВД.

«Правоохранительные органы России инкриминируют А. Р. кражу, изнасилование, подделку документов. Он был объявлен в розыск Главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю», - рассказали в МВД.

Россиянина задержали 6 января благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае его зафиксировали камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Мужчину объявило в розыск ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам. Юристы полагают, что таким образом правоохранители вмешиваются в личную жизнь пользователей, нарушая конституцию.

Киргизия Преступления Аресты Полиция
08 января 2024, 03:15
Принц Эндрю заперся дома после обнародования документов по делу Эпштейна
РИА «Новости»
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Британский принц Эндрю не может справиться со стрессом после публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на источник.

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», - рассказал собеседник издания.

Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси сообщил на допросе, что принц Эндрю частенько гостил у миллиардера и задерживался в его доме неделями. По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи».

Согласно показателям свидетелей, принц Эндрю в присутствии Эпштейна общался с американкой Вирджинией Джуффре. Девушка заявляла, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Но дело до суда не дошло: по данным британских СМИ сын королевы Елизаветы откупился от обвинения , договорившись с адвокатами американки о выплате 10 миллионов долларов.

Великобритания Суд Адвокаты Королевская семья Британии Джеффри Эпштейн
08 января 2024, 02:53
Немецкие машинисты объявили всеобщую забастовку
РИА «Новости»
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Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января. В числе требований — повышение заработной платы сотрудникам. Об этом написали на сайте профорганизации.

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января. В числе требований - повышение заработной платы сотрудникам. Об этом написали на сайте профорганизации.

Забастовка может парализовать железнодорожное сообщение в стране. Первыми прекратят работу машинисты товарных поездов компании DB Cargo - вечером 9 января.

«Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 02:00 (04:00 по московскому времени) до 18:00 12 января», - говорится на сайте профсоюза.

Причина забастовки - тарифный конфликт между Deutsche Bahn и GDL. Прошлой осенью переговоры между ними зашли в тупик.

Профсоюз, в частности, требует повысить машинистам зарплату на 555 евро в месяц, выплатить премии, компенсирующие инфляцию, а также перевести сотрудников со сменным графиком с 38-часовой на 35-часовую неделю.

Ранее несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок. Массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти. Они носят политический характер.

Германия Поезда Забастовки

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