Блинкен согласился с Путиным по вопросу Украины

Президент России Владимир Путин оказался прав в одном - американская помощь для Украины носит критический характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача - дать возможность украинской армии продолжить свою борьбу.

«США продолжат помогать вам твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демографическом отношении, поэтому что это критически важно. В этом Путин прав», - заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сегодня ситуация сложилась так, что время и деньги для помощи Украине у США практически закончились.

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о выделении пакета помощи Украине на январь 2024 года. Представители Демократической партии дали республиканцам время внести требуемые поправки в документ. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что главным вопросом, который интересует его партию, остаются проблемы с безопасностью на границе с Мексикой.