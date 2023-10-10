Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля

Читайте нас в:

«Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о поддержке со стороны Белого дома. Блинкен выразил искренние соболезнования израильскому народу и всем, кто пострадал от действий ХАМАС», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, госсекретарь сообщил о предпринимаемых усилиях для освобождения из палестинского плена всех заложников.

Новое обострение ситуации между Палестиной и Израилем произошло в субботу, 7 октября, после проникновения последователей движения ХАМАС в приграничные израильские города.

Согласно последней официальной информации, в боевых действиях погибли как минимум 800 граждан Израиля.

В ответ израильские военные начали наносить массированные удары по стратегическим военным объектам на территории сектора Газа.