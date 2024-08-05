05 августа 2024, 20:22

Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль

РИА «Новости»
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Если ожидаемая атака Ирана на Израиль будет настолько же масштабной, как в апреле, это может повлиять на дальнейшие отношения исламской страны с США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с содержанием телефонного разговора госсекретаря с главами МИД стран G7.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», - процитировала газета дипломата.

На селекторном совещании госсекретарь США предупредил министров о готовящемся ударе Ирана по Израилю в ответ на убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Блинкен заявил, что «Хезболла» атакует в ближайшие 24–48 часов.

G7 США Израиль Отношения Иран
05 августа 2024, 16:14
«Ближневосточные скрепы». В США рассмотрят две стратегии помощи Израилю
Unsplash
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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль начнется в течение 24 часов. В комментарии 360.ru политолог Сергей Маркелов предположил, какую тактику преследуют в США, и каким будет возможный конфликт.

По мнению эксперта, США, как всегда, выбрали две стратегии, которые не исключают друг друга. Согласно первой, они для вида пригрозят Израилю: «Атата, получите» - и на публику заявят, что он вправе сам принимать решения, а они их не поддерживают. Он отметил, что подобная тактика будет предназначаться для внутреннего потребителя, потому что в мире о поддержке США Израиля давно известно.

Согласно другой, США прямо поддержат Израиль.

«Мы все чаще используем слово прокси», - отметил эксперт.

По его словам, США не бросят Израиль, потому что это единственное зависимое от них государство на Ближнем Востоке.

«Ближневосточные скрепы США», - заявил Маркелов.

Кроме того, по его мнению, в Штатах могли сказать, что Израиль - их единственная поддержка в регионе.

«Арабам никому не верим, они все предатели, а вы настоящая наша поддержка», - описал он.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия.

США Израиль
05 августа 2024, 15:15
Извержение вулкана Этна парализовало авиацию на Сицилии
Unsplash
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На Сицилии активизировался вулкан Этна. Он выбросил столб пепла высотой около 10 километров и заставил аэропорт Катании ограничить прием воздушных судов, сообщил RT.

С начала июля Этна выпускал горячий пепел и лаву несколько раз, но 4 августа произошел особенно сильный выброс. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о «фонтане лавы», бьющем из вулкана. Облако пепла и дыма опустилось на близлежащие населенные пункты.

Из-за плохой видимости аэропорт Катании закрыл сектор B1 и сократил количество прибывающих рейсов до шести в час, сообщил журнал Airways. Даже после снятия ограничений администрация воздушной гавани предупредила пассажиров о высокой вероятности новых задержек.

Крупное извержение вулкана случилось в мае 2023 года.

Аэропорт Катании приостановил вылеты и перенаправил прибывающие суда на другие аэродромы.

Авиация Италия Вулканы Экология
05 августа 2024, 15:06
Главком армии Бангладеш пообещал создать временное правительство
Unsplash
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Бангладешские военные после отставки премьера Шейх Хасины сформируют временное правительство. Об этом заявил главком армии страны Вакер-Уз-Заман, его процитировало издание Dhaka Tribune.

Он отметил, что военные обсудили вопрос будущего страны со всеми политическими партиями. Главком также пообещал, что встретится с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

По его словам, армия создаст временное правительство, чтобы стабилизировать ситуацию и положить конец насилию в стране. Вакер-Уз-Заман подчеркнул, что руководство проведет расследование касательно несчастных случаев во время беспорядков.

Как напомнил RT , премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула территорию государства на фоне массовых беспорядков. В агентстве France Press указали, что она не успела записать речь к гражданам.

Беспорядки Митинги Армия
05 августа 2024, 14:25
Участники беспорядков в Бангладеш подожгли дом министра внутренних дел
Unsplash
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Протестующие в Дакке устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Очевидцы рассказали, как днем 5 августа тысячи людей ворвались в резиденцию Хана в районе Дханмонди. По их словам, из дома шел дым, а в помещениях орудовали вандалы.

Незадолго до этого участники беспорядков штурмовали опустевший дворец «Ганобхабан». К тому времени премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сложила полномочия и уехала в безопасное место. Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман обратился к народу, призвал прекратить анархию и объявил о создании временного правительства.

Протесты в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. С тех пор погибли не менее 300 человек.

«Известия» сообщили, что для разгона бунтовщиков полиция применила боевые патроны.

Беспорядки Митинги Азия

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