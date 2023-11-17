Блинкен попытался оправдаться за Байдена из-за слов о «диктаторе Си Цзиньпине»

«В действительности ни для кого не секрет, что у нас две очень разные [политические] системы. И президент Джо Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», - сказал он.

Отношения с Китаем имеют для США, по словам Энтони Блинкена, «самые важные последствия». Он заявил, что страны вступили в конкуренцию, и важно сделать так, чтобы она не вылилась в открытый конфликт. Госсекретарь уверен, что прошедшая в Сан-Франциско встреча американского и китайского лидеров позволит достичь результатов.

Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором на брифинге по итогам двусторонних переговоров. Фото с реакций Энтони Блинкена на это заявление сделали мемом.