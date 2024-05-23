Блинкен объяснил отказ от признания России спонсором терроризма

Россия не может попасть в список стран - спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Блинкен ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, почему администрация президента не ответила на призыв Украины и ряда стран Запада о предоставлении России подобного статуса.

«Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи», - заявил глава Госдепа.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что такое решение подорвет многолетнее сотрудничество и выстроенную координацию между государствами, а также сделает невозможным процесс начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

С требованием признать Россию спонсором терроризма в 2022 году выступила с пикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе беседы с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном она пригрозила, что, если ведомство не пойдет на такой шаг, то процедуру инициирует конгресс. Спустя два года процесс так и не начался.