12 января 2024, 10:57

Блинкен не уговорил арабские страны присоединиться к коалиции против хуситов

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Между администраций президента США Джо Байдена и ключевыми арабскими государствами начались разногласия о том, что делать в Йемене. Как сообщило издание Semafor, американский госсекретарь Энтони Блинкен не смог убедить Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию присоединиться к международной коалиции по нейтрализации атак повстанцев-хуситов.

«Арабские официальные лица заявили, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не заинтересованы в какой-либо серьезной поддержке возобновления военных операций против хуситов. Другие ключевые арабские государства, такие как Катар и Египет, также не хотят присоединяться», - написало издание.

Официальные лица США и Ближнего Востока рассказали Semafor, что, по их мнению, удары США и их союзников по хуситам неизбежны - на карту поставлено многое. Но неспособность администрации Байдена до сих пор создать арабскую коалицию для поддержки этого дела станет серьезной проблемой.

Но лидеры хуситов по-прежнему непокорны. Организация публично заявила, что их нападения направлены на подрыв способности Израиля вести международную торговлю и пополнять свои вооруженные силы. Но в США уверены, Йемен стал угрозой, а атаки хуситов подрывают мировую торговлю.

Ранее Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов в Йемене. Военные поразили командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами. Атаку по хуситам контролировал министр обороны Ллойд Остин из больницы. Хуситы пообещали, что США и Британия заплатят высокую цену за массированный удар.

Хуситы - шиитская политическая и военная организация, контролирующая северный Йемен. На протяжении нескольких недель боевики запускают беспилотники и ракеты по коммерческим судам, в том числе Великобритании и Соединенных Штатов, в Красном море.

Между администраций президента США Джо Байдена и ключевыми арабскими государствами начались разногласия о том, что делать в Йемене. Как сообщило издание Semafor , американский госсекретарь Энтони Блинкен не смог убедить Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию присоединиться к международной коалиции по нейтрализации атак повстанцев-хуситов.

США Египет Саудовская Аравия Военные Торговля Катар
12 января 2024, 11:15
Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступить за США на Олимпиаде
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Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида решили выступить за США. Как сообщило издание USA Today, спортсмены хотят получить американское гражданство и отобраться на Игры 2024 года в Париже.

«Они пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и фехтования США», - передало СМИ.

Генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс в письме Конгрессу написал, что фехтовальщики «пошли на жертвы ценой огромных личных затрат», подвергли свою жизнь риску, чтобы представлять американскую нацию. Эндрюс попросил поддержать их. Однако потом он добавил, что олимпийский отбор - предмет жарких споров.

Пока у россиян не так много времени, чтобы получить гражданство и пройти все процедуры. Но есть проблемы, в частности, супругов объявили в розыск в России. Кроме того, Виолетта Бида сейчас на шестом месяце беременности.

Ранее в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США, возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части». Мужчина и женщина работали в Росгвардии, но оставили службу. Фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре , после того как они переехали в Соединенные Штаты. Но мать Биды заявила, что у шпажиста было разрешение на выезд из страны.

Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида решили выступить за США. Как сообщило издание USA Today , спортсмены хотят получить американское гражданство и отобраться на Игры 2024 года в Париже.

США Спортсмены Париж Конгресс США Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
12 января 2024, 09:47
Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков
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Россиянам пока лучше не ездить в Папуа — Новую Гвинею в свете беспорядков в стране. Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа — Новой Гвинее.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», - говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале дипведомства.

В посольстве напомнили, что 10 января в Папуа - Новой Гвинее вспыхнули антиправительственные беспорядки. Среди населения есть жертвы. Количество погибших и пострадавших не уточнялось.

Волнения начались на фоне протестов полицейских и военных против вычета из зарплат в размере до 30% от оклада. Свою работу отказались выполнять около 200 силовиков. Власти попытались взять ситуацию под контроль. Они объяснили снижение зарплат правоохранителям сбоем.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома.

Россиянам пока лучше не ездить в Папуа - Новую Гвинею в свете беспорядков в стране.

Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа - Новой Гвинее.

Путешествия Индонезия Россия Беспорядки
12 января 2024, 09:34
Россия запросила заседание СБ ООН по ударам США в Йемене
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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов США по целям в Йемене. Оно состоится 12 января. Информация об этом появилась в Telegram-канале постпредства России при ООН.

Срочно заседание начнется в 23:00 по московскому времени. Оно будет проходить в открытом формате.

Как сообщил командующий военно-воздушными силами США Алекс Гринкевич, американские ВВС ударили по более чем 60 объектам хуситов. Речь идет о командных пунктах и центрах управления, складах с боеприпасами, производствах и радарах систем ПВО. Для поражения целей ВВС Соединенных Штатов использовали более 100 разных высокоточных боеприпасов. Причиной атаки стала кампании хуситов по захвату судов.

Десятки американцев собрались у Белого дома в знак протеста против ударов США. Местные жители призвали прекратить атаки по Йемену. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ситуация с хуситами может обернуться для США полномасштабной войной.

США Россия ООН
12 января 2024, 09:00
ВВС США ударили по более 60 целям в Йемене
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Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов. Об этом заявил командующий американскими ВВС в Центральном командовании Алекс Гринкевич. Его заявление появилось на сайте военно-воздушных сил страны.

«По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов», - подчеркнул он.

Для поражения целей американские ВВС использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Под удар, как уточнил он, попали командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами, производственные мощности и радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Американцы устроили митинг у Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Они призвали власти Соединенных Штатов прекратить атаки по территории Йемена, а также завершить конфликт между Израилем и ХАМАС.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что ситуация с хуситами в Йемене может втянуть страну в полномасштабную войну.

США Иран Ближний Восток

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