Блинкен не исключил гибель американцев во время атаки ХАМАС на Израиль

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Он также рассказал, что Соединенные Штаты рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь. Блинкен напомнил о меморандуме, подписанном во время президентства Барака Обамы. Согласно документу, США оказывают Израилю помощь на сумму 3,8 миллиарда долларов в год.

Посольство Израиля в Соединенных Штатах ранее сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян , среди которых как мирные жители, так и военные. Более 300 жителей страны погибли.

В СМИ ранее появилась информация, что мирных израильтян брали в заложники прямо в их домах. С 7 октября в стране без вести пропали около 750 человек.