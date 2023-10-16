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Встреча должна была состоятся вечером, однако Мухаммед бен Сальман пришел на нее только утром следующего дня.

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на нее только на следующее утро», - отметили в издании.

Переговоры прошли в столице Саудовской Аравии. Стороны обсудили обострение конфликта между Израилем и Палестиной. После своего ближневосточного турне Блинкен отправился в Тель-Авив.

В связи с эскалацией конфликта президент США Джо Байден запланировал визит в Израиль 18 или 19 октября. Он указал на необходимость уничтожить движение ХАМАС, сохранив палестинское государство.