25 января 2024, 10:31

«Блестящая страница на пути сотрудничества». В Египте залили бетон в основание четвертого энергоблока АЭС

РИА «Новости»
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Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант», торжественная церемония прошла с большим размахом.

Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант» , торжественная церемония прошла с большим размахом.

Как отметило издание, президент Владимир Путин давал понять, что Египет сделал свой выбор в пользу России. Для египтян началась новая история - реализация мечты иметь атомные станции в мирных целях.

«Это великое событие, которое мы сегодня свидетельствуем, представляет собой новую блестящую страницу на пути тесного сотрудничества между Египтом и Российской Федерацией и является новым достижением», - заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси на церемонии.

Египетский лидер также подчеркнул важность сохранения энергобезопасности в современных условиях. Он добавил, что строительство идет быстрее намеченного графика.

Президент России Владимир Путин дистанционно участвовал в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Российский лидер отметил, что энергоблоки на реакторах египетской станции ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый.

Египет Строительство Россия История Владимир Путин АЭС
25 января 2024, 09:51
Песков поставил на место Зеленского после заявления о расследовании по Ил-76
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. Официальный представитель Кремля отметил, что оно однозначно нужно, написало РИА «Новости».

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», - заявил Песков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту лайнера находились свыше 70 человек, большинство из них - военнопленные ВСУ, которых везли для обмена. После падения лайнера никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника спустя полдня. Он потребовал международного расследования крушения Ил-76.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов рассказал, что ВСУ целенаправленно атаковали борт с украинскими пленными. Он указал, что Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены.

Ранее появились предложения посмертно наградить весь экипаж Ил-76. Однако Песков назвал решение преждевременным. Специалисты еще не выяснили все обстоятельства падения авиасудна.

Владимир Зеленский Кремль Дмитрий Песков Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 09:26
Депутаты-консерваторы устроили заговор против премьер-министра Великобритании
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Депутаты Консервативной партии Великобритании сговорились добиться отставки своего однопартийца премьер-министра Риши Сунака. Тори решили, что его смещение до парламентских выборов позволит им вернуть поддержку избирателей и сохранить свои мандаты, сообщила газета The Times.

«Бывший советник премьер-министра работает с секретной группой депутатов, чтобы отстранить его от должности до всеобщих выборов», - заявил автор статьи.

Источники издания заявили, что в группу заговорщиков вошли 10 человек, в том числе уволенная в 2023 году экс-глава МВД Суэлла Браверман и бывший замглавы Минфина Саймон Кларк. Последний публично призвал отправить Риши Сунака в отставку.

Консерваторы решились на этот шаг из-за низкого рейтинга в преддверии выборов, которые пройдут во втором полугодии 2024 года. Исследование компании YouGov показало, что из-за популярности оппозиции тори потеряют 200 мандатов Палаты общин. Это станет для них крупнейшим поражением за последние 27 лет.

Политикой Риши Сунака недовольны экоактивисты. Они выступили против разработки новых нефтяных месторождений и накрыли особняк премьер-министра черным полотном.

Великобритания Риши Сунак
25 января 2024, 09:06
США не получат от Турции разрешение на заход ВМС в Черное море
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Пентагону не удастся добиться от Турции изменения правил захода в Черное море для военных кораблей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что турецкие власти будут следовать правилам и не допустят смягчения режима проливов.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», - указал Лавров.

Министр добавил, что США продолжат проводить с Турцией переговоры по заходу флота в Черное море, но эти обсуждения вряд ли приведут к конкретным результатам.

«Я не думаю, что это у них получится», - заключил глава МИД.

Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек опроверг возможность появления кораблей НАТО в Черном море, пока идет СВО. По его словам, Турция не пропустит корабли альянса, потому что страна соблюдает конвенцию Монтре, которая ограничивает проход военных кораблей через проливы.

США Черное море Турция Пентагон Россия МИД РФ
25 января 2024, 09:06
Евросоюз планировал с помощью санкций против НРД подорвать экономику России — СМИ
Unsplash
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Совет ЕС подтвердил, что санкции против НРД (Национального расчетного депозитария) преследовали цель поставить под угрозу функционирование всей экономики России. Об этом сообщил РБК.

Представители объединения европейских стран 23 января в ходе заседания суда общей юрисдикции ЕС по иску НРД обменялись аргументами в споре о санкциях.

«[Сбои] потенциально могут поставить под угрозу функционирование всей экономики [России] <…> По мнению Совета, заявитель (НРД - прим. ред.) поддерживает российское руководство путем обеспечения надежности и стабильности российской финансовой системы», - указал представитель Совета ЕС.

Защита НРД высказала мнение, что санкции не достигли целей, потому что в России есть и другие платежные системы, которые смогли взять на себя часть функций. По итогам слушаний суд не вынес никаких решений.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что страна передаст Украине доходы, полученные от российских активов. По информации издания La Libre , на счету бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear находятся примерно 200 миллиардов евро валютных резервов РФ.

Суд Санкции Россия Евросоюз Экономика

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