«Блажен, кто верует». Лавров ответил Белому дому на надежды вернуть Украине Донбасс
Президент США Джо Байден напрасно надеялся на возвращение Украине прежних территорий. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал его блаженным, комментируя в эфире «Россия 1» заявление Белого дома. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» показал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - сказал глава МИД России.
Сергей Лавров не смог прокомментировать обещание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление весной даже без помощи американцев. Министр сказал, что все очевидно.
Позицию Джо Байдена раскрыл журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он заявил, что президент все еще верит в возможность вернуть Украине прежние территории. Право оценивать результаты контрнаступления американец оставил за киевским режимом.