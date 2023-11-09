«Блажен, кто верует». Лавров ответил Белому дому на надежды вернуть Украине Донбасс

Читайте нас в:

«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров не смог прокомментировать обещание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление весной даже без помощи американцев. Министр сказал, что все очевидно.

Позицию Джо Байдена раскрыл журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он заявил, что президент все еще верит в возможность вернуть Украине прежние территории. Право оценивать результаты контрнаступления американец оставил за киевским режимом.