«Благо для России». На торги выставили стратегический участок Арктики

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«В высоких широтах Арктики за 300 миллионов евро (323 миллиона долларов) продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения», - говорится в материале.

В прошлом году в Арктике зафиксировали самое теплое лето, а в регионе Шпицбергена уменьшилось количество морского льда и стало больше дождей из-за изменения климата.

В материале также отмечается, что исчезновение морского льда стало благом для России, получившей доступ к дополнительным судоходным маршрутам и запасам энергии по мере открытия этих территорий.

Покупателей заманивают на торги возможностью занять позиции в высоких широтах Арктики, чтобы стратегически закрепиться. Выставленный на продажу участок является при этом последней частной собственностью на девяти островах норвежского архипелага.

Ранее в районы Арктики отправился российский ледокол «Якутия» для проведения первых швартовных испытаний.

В апреле в российском Минпромторге рассказали «ФедералПресс» , что одно из приоритетных направлений для отрасли - это строительство морской техники для освоения Северного морского пути.