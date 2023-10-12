Бизнесмена Шифрина начали разыскивать по уголовной статье

Читайте нас в:

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указали в карточке в базе МВД.

Известно, что Шифрин получил российское гражданство в 2016 году. После начала СВО он отказался от паспорта России и заявлял, что перечисляет средства Украине, уточнил РБК.

Бизнесмен родился в Днепропетровске в 1960 году. Стал основным акционером предприятия «Запорожсталь» после его приватизации. Помимо этого, был соучредителем Midland Group. Эта холдинговая группа работает в области обработки металлов, судоходства, недвижимости и сельского хозяйства.

Также Шифрин занимал пост вице-президента Еврейской конфедерации Украины и регионального вице-президента Всемирного еврейского конгресса. В 2020 году уехал в Израиль.